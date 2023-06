TME PHARMA ANNONCE LES RESULTATS POSITIFS DE SURVIE A 15 MOIS DU BRAS D'EXPANSION DE L’ETUDE GLORIA EVALUANT LE NOX-A12 EN COMBINAISON AVEC LA RADIOTHERAPIE ET LE BEVACIZUMAB DANS LE GLIOBLASTOME

• 83% des patients atteints de glioblastome sont toujours en vie après 15 mois d'étude, un résultat stable par rapport aux données de survie à 14 mois.

• La survie à 15 mois dépasse à nouveau la survie attendue chez ces patients résistants à la chimiothérapie et dont l’ablation de la tumeur par chirurgie est incomplète.

• Les données de survie s'amélioreront au fur et à mesure du temps et de la survie des patients dans l'étude.

• La continuité de ces performances très solides améliore le profil de NOX-A12 en vue d'un potentiel partenariat et de l'accès à des voies réglementaires accélérées.





