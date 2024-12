TME Pharma annonce le succès de son offre publique d'achat de 2,6 millions d'euros avec un fort soutien des actionnaires

• 77,52 % de l'offre publique a été souscrite par les actionnaires existants en utilisant leurs droits de souscription au prorata, pour un montant total de 2 015 549,10 euro et représentant 40 310 982 nouvelles actions ordinaires.

• Les 22,48 % restants, soit 584 450,90 euro représentant 11 689 018 actions ordinaires, seront couverts par les garants.

• La transaction a permis de lever 2,6 millions d’euros de produits bruts, conduisant à l'émission de 52 000 000 nouvelles actions ordinaires.

• Le produit net permet à TME Pharma d'étendre sa visibilité financière jusqu'en juin 2025 et de se concentrer sur la réalisation de transactions stratégiques sur NOX-A12 et NOX-E36.



Berlin, Allemagne, le 23 décembre 2024, 08h00 CET - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), a annoncé aujourd'hui le succès de son augmentation de capital pour un montant brut de 2,6 millions d'euros.



