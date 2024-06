TME PHARMA ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL POUR UN MONTANT DE 2,35 MILLIONS D'EUROS

• Succès du placement privé d’un montant de 2,27 millions d'euros brut auprès d'investisseurs professionnels.

• Participation de nouveaux investisseurs particuliers en France via la plateforme PrimaryBid qui a permis de lever 79 031 euros supplémentaires.

• Augmentation de capital réalisée avec une décote de 10 % par rapport au cours de clôture de l'action le 17 juin 2024.

• Les fonds levés permettent d'étendre l’horizon de trésorerie de la société jusqu'en décembre 2024.





Berlin, Allemagne, 18 juin 2024, 08h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce aujourd'hui le succès d’une levée de fonds pour un montant total de 2,35 millions d’euros brut par le biais d’un placement privé auprès d’investisseurs professionnels et d’une offre publique auprès d’investisseurs particuliers en France via la plateforme PrimaryBid.





