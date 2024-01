TME PHARMA ANNONCE LE SUCCES DE LA REUNION DE CONSEIL AVEC LA FDA AMERICAINE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU NOX-A12 DANS LE CANCER DU CERVEAU

• Une réunion constructive avec la FDA a permis d'obtenir un retour d'information et des orientations claires sur les aspects clés de la poursuite du développement des combinaisons de NOX-A12 dans le traitement du glioblastome.

• Les travaux préparatoires sont en bonne voie pour déposer une demande d’essai clinique (IND – Investigational New Drug) et pour obtenir un retour sur un accès potentiel à une voie réglementaire accélérée d'ici la fin du premier trimestre 2024.



Berlin, Allemagne, le 9 janvier 2024, 18h00 CET - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce qu'elle a mené avec succès sa réunion de conseil pre-IND avec le régulateur américain, la Food and Drug Administration (FDA), au sujet des plans de poursuite du développement clinique de NOX-A12 comme traitement du cancer du cerveau agressif de l'adulte, le glioblastome.



