TME PHARMA ANNONCE LE DEPOT DE BREVETS POUR L'UTILISATION DE L'INHIBITEUR DE CCL2 NOX-E36 EN OPHTALMOLOGIE ET LA PRESENTATION A L’ARVO 2025 DE DONNEES PRECLINIQUES MONTRANT UN BENEFICE DANS LA CHIRURGIE FILTRANTE DU GLAUCOME

• TME Pharma et le Singapore Eye Research Institute (SERI) ont déposé de nouvelles demandes de brevet concernant le NOX-E36 pour le traitement de la chirurgie filtrante du glaucome et d'autres maladies ophtalmiques.



• Les données précliniques seront présentées par le SERI lors de la réunion annuelle 2025 de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), qui se tiendra à Salt Lake City (Utah) du 4 au 8 mai 2025.



• mNOX-E36 démontre une efficacité similaire dans la réduction des cicatrices après une chirurgie de filtration du glaucome tout en présentant une sécurité améliorée par rapport aux soins standard