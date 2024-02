TME PHARMA ANNONCE DES DONNÉES FINALES DE SURVIE MÉDIANE GLOBALE ATTEIGNANT 19,9 MOIS POUR LE RÉGIME COMBINÉ NOX-A12 DANS L'ESSAI GLORIA SUR LE CANCER DU CERVEAU ET UN TAUX DE SURVIE DIX FOIS PLUS ÉLEVÉ QUE LE TRAITEMENT STANDARD

• NOX-A12, en combinaison avec le bevacizumab et la radiothérapie, présente des données de survie montrant un bénéfice clinique et un potentiel commercial significatif par rapport aux traitements standards de référence et à toutes les thérapies concurrentes pertinentes dans le cancer du cerveau, doublant presque la survie globale médiane de la cohorte de référence, évaluée à 10,5 mois.

• Le taux de survie à 21 mois dans cette cohorte est 10 fois supérieur à celui d'une cohorte de référence de patients aux profils similaires recevant les soins standards (50 % contre 5%).

• Le dépôt de la demande d’essai clinique (IND – Investigational New Drug) et la demande d’obtention de la désignation Fast Track, pour le développement accéléré du produit, ont été soumis à la Food and Drug Administration américaine en vue d'une approbation d'ici la fin du mois de mars 2024.





