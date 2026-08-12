TKMS-Relève ses perspectives 2026, citant une demande en matière de technologies sonar et de frégates

par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

TKMS TKMS.DE a revu à la hausse mercredi ses prévisions pour la deuxième fois en six mois, tablant sur une demande accrue de navires de surface, tels que les frégates, ainsi que pour ses capteurs et sa technologie de déminage.

Le constructeur naval allemand a été l'un des principaux bénéficiaires du plan européen de renforcement des défenses face au recul du soutien américain, remportant plusieurs contrats phares ces derniers mois, notamment avec la marine allemande, et un autre portant sur des sous-marins avec le Canada.

"Nos récents succès confirment notre position exceptionnelle en tant que puissance maritime, tant au niveau national qu'international", a déclaré le président du directoire Oliver Burkhard. "Ils constituent un signe fort de confiance dans notre capacité à agir et à tenir nos engagements".

La société, détenue majoritairement par Thyssenkrupp

TKAG.DE , table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires de 10 à 12% pour son exercice clos le 30 septembre, contre une fourchette de 2 à 5% précédemment, dépassant ainsi l'estimation de 4% issue d'un consensus qu’elle avait elle-même fourni.

Sa marge d’exploitation devrait désormais atteindre jusqu'à 6,5% pour l’année, un chiffre légèrement supérieur à l'estimation de 6,4% provenant de ce même consensus et comparable à la prévision antérieure, qui tablait sur une marge supérieure à 6% .

Le résultat d'exploitation sur les neuf premiers mois a progressé de 13% pour atteindre 110 millions d'euros, dépassant les 101 millions d'euros prévus. Son carnet de commandes a légèrement reculé à 20,1 milliards d'euros à la fin du mois de juin, contre 20,6 milliards d'euros à la fin du trimestre précédent.

(Rédigé par Christoph Steitz et Tom Kaeckenhoff ; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)