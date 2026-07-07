TKMS désigné fournisseur privilégié pour un contrat historique de sous-marins

Le groupe allemand franchit une étape majeure avec un projet qui pourrait devenir la plus importante commande de son histoire et renforcer durablement sa visibilité. Le titre gagne 0,2% ce matin à Francfort, après avoir déjà bondi de 11% la veille après les premières rumeurs évoquant ce contrat, tandis que Hyundai Heavy Industries et Hanwha Ocean, grands perdants de l'appel d'offre, ont reculé respectivement de 5% et 22%.

TKMS a remporté le contrat canadien portant sur 12 sous-marins d'attaque de type 212CD destinés à l'Arctique. Ce contrat devrait représenter plus de 12 MdsUSD sur dix ans, auxquels s'ajoutera un montant potentiellement très important pour la maintenance sur plusieurs décennies. Le sud-coréen Hanwha est le grand perdant de cet appel d'offres.

Ce projet ouvre la voie à un partenariat stratégique de long terme entre le Canada, l'Allemagne et la Norvège, avec un cadre de coopération entre gouvernements destiné à développer une capacité souveraine de soutien industriel au Canada et à renforcer l'interopérabilité au sein de l'OTAN.

Pour TKMS, cette commande potentielle augmenterait son carnet de commandes de plus de 50%, soutenant sa trajectoire de croissance rentable. Le groupe prévoit de livrer le premier sous-marin en 2033.

Selon les estimations présentées, la proposition générerait 167 MdsCAD (environ 103 MdsEUR) d'activité économique totale, 86 MdCAD (53 MdsEUR) de retombées économiques et plus de 650 000 années-emploi au Canada sur toute la durée du programme.

Pour rappel, les sous-marins de la classe TKMS 212 CD sont essentiellement identiques à ceux déjà vendus à l'Allemagne et à la Norvège. Parmi les principaux fournisseurs figurent Kongsberg, Hensoldt et, sans surprise, MTU (Rolls-Royce) pour la propulsion diesel.

Les conditions financières ne devraient pas être connues avant la fin des négociations, attendue d'ici début 2028. Il s'agit néanmoins d'une bonne nouvelle pour Thyssenkrupp, dont la participation de 51% dans TKMS constitue désormais son actif le plus valorisé.

"Avec un tel carnet de commandes (30MdsEUR), le groupe dispose d'une visibilité de plus de 10 ans de CA. A moyen terme, la vente de sous-marins est également porteuse de visibilité sur la vie du sous-marin (30-40 ans), qui permet au groupe de facturer des prestations de maintenance et d'amélioration", analyse-t-on chez All Invest Securities.

A la suite de cette opération, DZ Bank confirme son conseil "conserver" sur le titre Thyssenkrupp, société mère de TKMS, avec un objectif de cours inchangé à 11 EUR.

Selon DZ Bank, la sélection de TKMS comme fournisseur privilégié du programme canadien de sous-marins constitue une étape positive, même si elle ne représente pas encore un contrat définitif. Le bureau d'études souligne que les négociations finales doivent désormais aboutir, avec une signature attendue d'ici fin 2026.

Le broker estime que le projet, pouvant porter sur douze sous-marins 212CD, renforcerait la visibilité à long terme de TKMS et pourrait accroître son carnet de commandes de plus de 50%. L'intégration du Canada à la plateforme 212CD avec l'Allemagne et la Norvège devrait également générer des économies d'échelle et réduire les risques techniques.

DZ Bank juge toutefois l'impact limité à court terme sur ses estimations, les bénéfices étant attendus dans plusieurs années et une partie de la bonne nouvelle étant déjà intégrée par le marché.