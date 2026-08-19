TJX recule après avoir annoncé des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux estimations

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19 août - ** L'action du distributeur à prix réduits TJX Cos

TJX.N recule d'environ 4 % à 145 dollars avant l'ouverture du marché ** La société prévoit un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux estimations, les consommateurs réduisant leurs dépenses discrétionnaires dans un contexte d’incertitude macroéconomique

** La société table sur un BPA ajusté compris entre 1,30 et 1,32 dollar au troisième trimestre, hors bénéfice de 6 cents lié aux remboursements de droits de douane, soit un niveau inférieur aux estimations des analystes de 1,35 dollar – données compilées par LSEG

** La société réaffirme ses prévisions de croissance annuelle de son chiffre d’affaires comparable, comprise entre 3 % et 4 %

** Prévoit pour l'exercice 2027 un bénéfice compris entre 5,31 et 5,36 dollars par action, contre un objectif précédent de 5,08 à 5,15 dollars par action ** Annonce un chiffre d'affaires de 15,18 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant de justesse les prévisions de 15,16 milliards de dollars

** Enregistre un bénéfice par action ajusté de 1,22 dollar au deuxième trimestre, contre des estimations de 1,19 dollar

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 2 % depuis le début de l’année