TJX grimpe après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

20 août - ** Les actions de la société TJX TJX.N ont augmenté d'environ 4% à 139,75 $ après l'augmentation des prévisions annuelles
** La société prévoit un bénéfice dilué par action compris entre 4,52 et 4,57 dollars, contre des prévisions précédentes de 4,34 à 4,43 dollars, misant sur une demande résiliente
** La société mère de TJ Maxx s'attend à ce que les ventes de magasins comparables de l'exercice 2026 augmentent de 3 %, par rapport à sa prévision précédente de croissance de 2 à 3 %
** La société bénéficie de sa stratégie d'approvisionnement élargie, qui l'aide à éviter une exposition à des tarifs douaniers importants
** TJX dépasse également les estimations de bénéfices et de revenus pour le deuxième trimestre
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 12 % depuis le début de l'année
