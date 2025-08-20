TJX Cos: bien orienté après un relèvement d'objectifs
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 16:00
Le groupe de distribution anticipe désormais, pour l'exercice en cours, un BPA entre 4,52 et 4,57 dollars, ainsi qu'une marge de profit avant impôt entre 11,4 et 11,5% pour des ventes en données comparables attendues en croissance de 3%.
Sur son deuxième trimestre comptable, l'exploitant des enseignes TJX Maxx, Marshalls et HomeGoods a vu son BPA croitre de 15% à 1,10 dollar pour des ventes en augmentation de 7% à 14,4 milliards (+4% en données comparables).
'Les transactions de clients ont augmenté dans toutes les divisions', met en avant son CEO Ernie Herrman, revendiquant une forte demande dans chaque activité aux Etats-Unis et à l'international, ainsi qu'un bon début pour son troisième trimestre.
Valeurs associées
|140,295 USD
|NYSE
|+4,17%
