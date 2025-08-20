 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TJX Cos: bien orienté après un relèvement d'objectifs
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 16:00

(Zonebourse.com) - TJX Companies grimpe de 5% à Wall Street, à la suite d'un relèvement d'objectifs annuels pour refléter des résultats de deuxième trimestre supérieurs à son plan et des effets de changes moins négatifs qu'estimé précédemment.

Le groupe de distribution anticipe désormais, pour l'exercice en cours, un BPA entre 4,52 et 4,57 dollars, ainsi qu'une marge de profit avant impôt entre 11,4 et 11,5% pour des ventes en données comparables attendues en croissance de 3%.

Sur son deuxième trimestre comptable, l'exploitant des enseignes TJX Maxx, Marshalls et HomeGoods a vu son BPA croitre de 15% à 1,10 dollar pour des ventes en augmentation de 7% à 14,4 milliards (+4% en données comparables).

'Les transactions de clients ont augmenté dans toutes les divisions', met en avant son CEO Ernie Herrman, revendiquant une forte demande dans chaque activité aux Etats-Unis et à l'international, ainsi qu'un bon début pour son troisième trimestre.

Valeurs associées

TJX COMPANIES
140,295 USD NYSE +4,17%
