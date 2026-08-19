TJX Companies relève ses fourchettes cibles annuelles

A l'occasion d'une publication trimestrielle supérieure à ses prévisions, TJX Companies indique relever ses objectifs pour son exercice en cours, en partie seulement pour intégrer un gain lié aux remboursements de droits de douane.

Le distributeur à prix réduits de vêtements et d'articles pour la maison table désormais sur un BPA ajusté de 5,31 à 5,36 USD et une marge bénéficiaire avant impôt de 12,3 à 12,4% pour l'exercice, en intégrant un gain lié aux remboursements de droits de douane.

En excluant cet élément exceptionnel, ces fourchettes cibles sont relevées par rapport aux précédentes, pour s'établir respectivement à 5,15-5,20 USD et à 12-12,1%. Il continue de viser une croissance de 3 à 4% de ses ventes en données comparables.

Sur son 2e trimestre, TJX Companies a vu son BPA ajusté augmenter de 11%, à 1,22 USD, et sa marge bénéficiaire avant impôt s'améliorer de 0,5 point, à 11,9%, pour des ventes de 15,2 MdsUSD, en croissance de 4% en données comparables, des chiffres supérieurs aux prévisions du groupe.

"Bien que les ventes de Marmaxx aient manqué nos attentes, HomeGoods, TJX Canada et TJX International ont tous enregistré d'excellentes hausses des ventes comparables, entre 6% et 7%, soulignant la solidité de notre activité mondiale diversifiée", souligne son CEO, Ernie Herrman.