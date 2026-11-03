TITRES DU TRÉSOR-Les taux américains progressent dans un contexte de baisse des cours du pétrole, de données économiques solides et d'élections de mi-mandat au centre de l'attention

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(Dernières informations de fin d'après-midi)

* Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans progresse de 5,4 points de base à 4,948 %

* Les offres d'emploi ont bondi en septembre tandis que les licenciements ont reculé, selon les données

* Les bons du Trésor font concurrence au marché obligataire d'entreprise alors que Meta lance une émission obligataire

par Sinéad Carew

Les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont progressé mardi, les investisseurs attendant les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis tout en suivant les données économiques et en surveillant l'évolution de la diplomatie au Moyen-Orient.

Les rendements des bons du Trésor américain ont brièvement réduit leurs gains lorsque les contrats à terme sur le pétrole ont baissé après que le président américain Donald Trump a déclaré, lors d’une interview accordée à Fox News, qu’il réduirait le financement destiné à Israël après la fin de l’année.

Mais ce mouvement sur les bons du Trésor a été de courte durée et les taux ont repris de la vigueur après la publication des dernières données économiques, notamment des chiffres du marché du travail meilleurs que prévu. Les offres d’emploi aux États-Unis ont fortement augmenté en septembre tandis que les licenciements ont reculé, confortant l’avis des économistes selon lequel le marché du travail restait solide malgré une progression modérée de l’emploi au cours de ce mois.

« Les rendements des bons du Trésor remontent à la suite d’une série de données économiques sans ambiguïté et solides. Les chiffres JOLTS, les commandes industrielles et les biens durables indiquent tous une croissance résiliente malgré la faiblesse des secteurs de l’IA et des technologies », a déclaré Thomas Urano, co-directeur des investissements chez Sage Advisory à Austin, au Texas.

Par ailleurs, les obligations d’État ont dû faire face à une certaine concurrence de la part du marché des obligations d’entreprises, Meta Platforms META.O ayant déposé une demande d’émission de cinq séries d’obligations de premier rang . Bien que ce géant de la technologie n’ait pas divulgué le montant de son émission, Bloomberg News a rapporté que les investisseurs avaient passé jusqu’à 58 milliards de dollars d’ordres pour cette émission.

Alors que les électeurs américains se rendaient aux urnes mardi pour les élections de mi-mandat , qui détermineront qui contrôlera le Congrès pendant les deux dernières années du mandat présidentiel de Trump, les investisseurs du marché obligataire ont adopté une attitude attentiste, selon Ed Al-Hussainy, gestionnaire de portefeuille obligataire chez Columbia Threadneedle.

« D’ici demain, nous aurons une idée de l’issue de cette élection. Il n’y a pas lieu de prendre des risques inconsidérés ni d’engager des sommes importantes sur les marchés aujourd’hui; la liquidité est donc un peu plus faible », a déclaré Ed Al-Hussainy.

« Concrètement, cela signifie que chaque fois qu’une information est publiée… elle déclenche une réaction disproportionnée au niveau de l’évolution des rendements, car il y a tout simplement moins d’acheteurs et de vendeurs pour fixer le prix. »

Alors que le scénario de base de Wall Street table sur une élection débouchant sur un Congrès divisé, ce qui limiterait la capacité de chaque parti à mener à bien son programme, Thomas Urano, de Sage, a indiqué que les investisseurs attendaient de voir quelles seraient les implications de cette élection pour le marché obligataire.

« Une fois que tout cela sera terminé et que la situation se sera stabilisée, nous aurons une meilleure idée de l’orientation de la politique budgétaire aux États-Unis, des plafonds d’endettement et de l’offre de bons du Trésor, autant de facteurs susceptibles d’influencer le marché obligataire », a déclaré Thomas Urano.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a progressé de 5,4 points de base pour s’établir à 4,948 %. Le rendement de l’obligation à 30 ans

US30YT=RR a augmenté de 5,2 points de base pour atteindre 5,321 %.

Un élément très suivi de la courbe des taux du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons du Trésor à 2 et à 10 ans US2US10=TWEB et qui est considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 33,2 points de base positifs.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans

US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a progressé de 3,1 points de base pour s’établir à 4,614 %.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB s'établissait en dernier lieu à 2,305 %, ce qui indique que le marché table sur une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an pour la prochaine décennie.