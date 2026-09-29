TITRES DU TRÉSOR-Les taux américains progressent dans l'attente des chiffres de l'inflation et de l'emploi ; le pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon le CME FedWatch, les opérateurs tablent sur une probabilité de 68% d'une hausse des taux de la Fed en octobre

* Le nombre d'offres d'emploi en août recule à 7,08 millions, en deçà du consensus de 7,23 millions

* Le rendement des bons du Trésor à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis la mi-mai 2004

par Sinéad Carew

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement progressé mardi au cours d’une séance mouvementée, alors que les cours du pétrole reculaient et que les anticipations de hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale se stabilisaient, les investisseurs attendant la publication d’un indicateur clé de l’inflation et du rapport sur le marché de l’emploi de septembre.

Les cours du pétrole ont baissé, les investisseurs se concentrant sur les signes de reprise des exportations de brut au Moyen-Orient, tandis que des responsables ont indiqué que des représentants américains et iraniens s'étaient entretenus séparément avec des médiateurs dans le cadre d'un nouvel effort visant à mettre fin à sept mois de guerre.

Du côté des données économiques, le nombre d’offres d’emploi pour le mois d’août a reculé à 7,08 millions, un chiffre inférieur aux prévisions consensuelles de 7,23 millions et au niveau de juillet (7,34 millions). Les investisseurs attendaient la publication mercredi des chiffres définitifs des dépenses de consommation personnelles (PCE) du mois d’août, suivis de près par la Fed. Ces données sur l’inflation seront suivies vendredi par le rapport sur l’emploi non agricole du mois de septembre.

Outre les cours du pétrole, Tom di Galoma, directeur général chez Mischler Financial, a indiqué que les investisseurs en titres à revenu fixe suivaient également de près le marché obligataire européen , où la vague de ventes s’est interrompue mardi, bien que les rendements soient restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis des années, la croissance robuste et la hausse des coûts énergétiques devant pousser les taux d’intérêt mondiaux à la hausse.

Les traders anticipent désormais une probabilité d’environ 68% que la Fed relève ses taux en octobre, contre 55% il y a une semaine, selon les dernières données de l’outil “FedWatch” du CME Group.

“Les investisseurs observent la situation et se disent que les niveaux actuels sont très intéressants pour acheter des titres. Il se passe suffisamment de choses autour de l’IA, des actions et des enjeux géopolitiques pour que les comptes soient rentabilisés en achetant lors des baisses”, a déclaré di Galoma, ajoutant que les investisseurs attendaient de nombreuses données économiques et les interventions des responsables de la Fed.

Il a également souligné que l’offre importante émanant des entreprises exerçait une certaine pression sur le marché après que Paramount Skydance PSKY.O a annoncé lundi son intention d’émettre 44,4 milliards de dollars d’obligations.

Plus tard dans la journée de mardi, plusieurs responsables de la Fed doivent s’exprimer publiquement, notamment Michael Barr, Austan Goolsbee, Alberto Musalem et Christopher Waller.

Le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans US10YT=RR a progressé de 0,9 point de base à 5,251%, après avoir atteint un plus haut à 5,2678% et un plus bas à 5,2047%.

Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a progressé de 1,63 point de base à 5,5783%, atteignant son plus haut niveau depuis la mi-mai 2004.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a progressé de 0,44 point de base pour s'établir à 4,928%, après avoir atteint plus tôt 4,9596%, son plus haut niveau depuis fin mai 2024.

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons à 2 ans et à 10 ans US2US10=RR , considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 32,1 points de base positifs.