TITRES DU TRÉSOR-Les rendements obligataires américains reculent alors que la chute des valeurs liées à l'IA déclenche une ruée vers les valeurs refuges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les bons du Trésor américain ont rebondi vendredi, les rendements étant en passe d'enregistrer leur plus forte baisse mensuelle depuis fin 2023, alors qu'une forte vague de ventes sur les valeurs technologiques, alimentée par les craintes liées aux dépenses en matière d'IA, a poussé les investisseurs vers des valeurs refuges.

Les taux du bon du Trésor américain à 10 ans de référence

US10YT=RR ont reculé de 6 points de base (pb) pour s’établir à 4,925 %, en passe d’enregistrer une baisse de 36 pb en octobre, soit leur plus forte baisse mensuelle depuis décembre 2023. Les taux évoluent à l’inverse des cours.

Les contrats à terme sur l’indice Nasdaq, axé sur les technologies NQcv1 , ont chuté de 2 % vendredi après que les résultats financiers d’Amazon AMZN.O et d’Intel INTC.O ont inquiété les investisseurs quant à la capacité des investissements colossaux dans le développement de l’IA à générer des rendements suffisants.

L'action Amazon a chuté de 7 % en pré-ouverture après que la société a fait état d'une forte sortie de trésorerie et d'une nouvelle hausse de ses dépenses. De son côté, Intel a plongé de 25 % en pré-ouverture, après que le fabricant de puces a averti qu'il allait brûler de la trésorerie cette année.

Ces annonces viennent aggraver le climat morose qui règne sur les marchés boursiers après que les actions d’Alphabet

GOOGL.O ont subi une vague de ventes record lors de la séance précédente, effaçant 500 milliards de dollars de valeur alors que les résultats de la société avaient déçu les investisseurs.

“Les bons du Trésor devraient rester très sensibles aux aléas du sentiment concernant les valorisations liées à l’IA et aux fluctuations des marchés boursiers”, ont déclaré vendredi les analystes de la banque d’investissement ING dans une note.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont reculé de 6 points de base, tandis que ceux à 30 ans US30YT=RR ont baissé de 4 points de base, les obligations américaines surperformant leurs homologues mondiales.

La remontée des bons du Trésor américain ces dernières semaines a mis un terme à une vague de ventes massives qui avait propulsé les taux à des sommets inégalés depuis plusieurs décennies, les investisseurs s’inquiétant de la hausse des coûts énergétiques et de l’explosion de la dette publique.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint début octobre son plus haut niveau depuis 2002, à 5,365 %. Le rendement à 30 ans a également atteint son plus haut niveau depuis 24 ans.

Pourtant, les bons du Trésor se sont redressés alors que l’indice Nasdaq NQcv1 a reculé de 3 % en octobre et que l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX , très suivi, a chuté de 9 %, soulignant le statut de valeur refuge dont continue de bénéficier le marché des bons du Trésor.

La baisse des rendements s’est produite malgré les données publiées jeudi indiquant que l’économie américaine avait connu au troisième trimestre sa plus forte croissance depuis un an, tandis que l’inflation des dépenses de consommation des ménages s’est emballée en septembre.

Vendredi, les marchés monétaires tablaient sur une probabilité d’environ 75 % d’une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre, après que la banque centrale eut maintenu mercredi ses taux d’intérêt dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %.