TITRES DU CANADA-Les contrats à terme sur le TSX sont en baisse, les investisseurs évaluant l'incertitude au Moyen-Orient

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* Baisse de 0,13 % des contrats à terme sur le TSX

* Les prix du pétrole augmentent de plus de 3%

Les contrats à terme du principal indice boursier du Canada ont légèrement baissé jeudi, les investisseurs prenant en compte les développements au Moyen-Orient, tandis que l'incertitude concernant la réouverture du détroit d'Ormuz a poussé les prix du pétrole à la hausse.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX SXFcv1 étaient en baisse de 0,13% à 5h22 ET (9h22 GMT).

* Le président des Etats-Unis Donald Trump a mis en garde contre une escalade majeure dans la guerre contre l'Iran si le processus de paix échouait, ajoutant que les moyens militaires resteront dans cette région jusqu'à ce qu'un accord soit conclu.

* L'Iran avait signalé un risque pour le cessez-le-feu mercredi, suite aux frappes israéliennes sur le Liban et à l'insistance de Washington pour que Téhéran abandonne ses ambitions nucléaires.

* Les prix du pétrole ont augmenté, avec des contrats à terme pour le brut Brent LCOc1 et le brut américain West Texas Intermediate CLc1 se négociant au-dessus de 97 dollars le baril. O/R

* L'or au comptant XAU= a gagné 0,3%, et l'argent XAG= a baissé de 0,1%. GOL/

* Le compte-rendu de la réunion des 17 et 18 mars de la Réserve fédérale américaine a montré que les décideurs étaient ouverts à une hausse des taux d'intérêt en raison des risques d'inflation liés au choc pétrolier.

* L'indicateur d'inflation préféré de la Fed, les données de février sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), devrait être publié à 8h30 (heure de l'Est).

* L'indice boursier de référence du Canada .GSPTSE a clôturé à un plus haut de cinq semaines mercredi, l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ayant déclenché un rallye de soulagement.

* Dans les résultats après la cloche mercredi, les revenus trimestriels de la société de technologie aérospatiale Firan Technology FTG.TO ont battu les estimations.

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