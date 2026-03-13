TITRES DU CANADA-Les contrats à terme du TSX restent stables, les investisseurs surveillent les tensions persistantes au Moyen-Orient

Les contrats à terme liés au principal indice boursier du Canada ont été modérés vendredi, et le principal indice au comptant était en voie de connaître une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, les prix élevés du pétrole brut et les préoccupations liées à l'inflation gardant les investisseurs sur le qui-vive alors que les hostilités au Moyen-Orient ne montraient aucun signe d'apaisement.

Les contrats à terme de mars sur l'indice composite S&P/TSX SXFcv1 ont légèrement augmenté de 0,07% à 6:36 a.m. ET, tandis que les contrats à terme pour les principaux indices de Wall Street étaient mixtes.

Le président américain Donald Trump a qualifié les dirigeants iraniens de "salauds dérangés" alors que la guerre au Moyen-Orient approchait le seuil des deux semaines vendredi. Pendant ce temps, le nouveau chef suprême iranien Mojtaba Khamenei a promis jeudi de maintenir le détroit d'Ormuz bloqué .

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour mai LCOc1 ont oscillé près de la barre des 101 dollars le baril et se sont dirigés vers des gains hebdomadaires en raison des perturbations de l'offre. Le prix de l'or XAU= a légèrement augmenté au cours de la journée, tandis que l'argent au comptant

XAG= a chuté de plus de 1%.

Le principal indice boursier canadien .GSPTSE se dirige vers une deuxième semaine consécutive de baisse, les inquiétudes inflationnistes liées à la flambée des prix du pétrole réduisant le sentiment de risque à l'échelle mondiale. Les secteurs de l'industrie .GSPTTIN et des technologies de l'information .SPTTTK ont été les plus touchés cette semaine.

La flambée du pétrole a entraîné une baisse de plus de 4 % de l'indice de référence canadien par rapport aux niveaux atteints avant le conflit qui a débuté le 28 février. L'indice a clôturé à son plus bas niveau en un mois lors de la dernière séance.

L'accent sera mis sur les données de l'emploi canadien de février, attendues avant la cloche, les investisseurs cherchant des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt. Les traders attendent également les chiffres de l'inflation et du PIB américain, attendus plus tard dans la journée.

La maison de courtage RBC a abaissé sa note sur la société canadienne de redevances pétrolières et gazières Freehold Royalties FRU.TO de "surperformance" à "rendement du secteur", tandis que Canaccord Genuity a relevé la note de l'entrepreneur civil North American Construction NOA.TO de "maintien" à "achat".

