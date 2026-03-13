 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TITRES DU CANADA-Les contrats à terme du TSX restent stables, les investisseurs surveillent les tensions persistantes au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 11:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme liés au principal indice boursier du Canada ont été modérés vendredi, et le principal indice au comptant était en voie de connaître une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, les prix élevés du pétrole brut et les préoccupations liées à l'inflation gardant les investisseurs sur le qui-vive alors que les hostilités au Moyen-Orient ne montraient aucun signe d'apaisement.

Les contrats à terme de mars sur l'indice composite S&P/TSX SXFcv1 ont légèrement augmenté de 0,07% à 6:36 a.m. ET, tandis que les contrats à terme pour les principaux indices de Wall Street étaient mixtes.

Le président américain Donald Trump a qualifié les dirigeants iraniens de "salauds dérangés" alors que la guerre au Moyen-Orient approchait le seuil des deux semaines vendredi. Pendant ce temps, le nouveau chef suprême iranien Mojtaba Khamenei a promis jeudi de maintenir le détroit d'Ormuz bloqué .

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour mai LCOc1 ont oscillé près de la barre des 101 dollars le baril et se sont dirigés vers des gains hebdomadaires en raison des perturbations de l'offre. Le prix de l'or XAU= a légèrement augmenté au cours de la journée, tandis que l'argent au comptant

XAG= a chuté de plus de 1%.

Le principal indice boursier canadien .GSPTSE se dirige vers une deuxième semaine consécutive de baisse, les inquiétudes inflationnistes liées à la flambée des prix du pétrole réduisant le sentiment de risque à l'échelle mondiale. Les secteurs de l'industrie .GSPTTIN et des technologies de l'information .SPTTTK ont été les plus touchés cette semaine.

La flambée du pétrole a entraîné une baisse de plus de 4 % de l'indice de référence canadien par rapport aux niveaux atteints avant le conflit qui a débuté le 28 février. L'indice a clôturé à son plus bas niveau en un mois lors de la dernière séance.

L'accent sera mis sur les données de l'emploi canadien de février, attendues avant la cloche, les investisseurs cherchant des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt. Les traders attendent également les chiffres de l'inflation et du PIB américain, attendus plus tard dans la journée.

La maison de courtage RBC a abaissé sa note sur la société canadienne de redevances pétrolières et gazières Freehold Royalties FRU.TO de "surperformance" à "rendement du secteur", tandis que Canaccord Genuity a relevé la note de l'entrepreneur civil North American Construction NOA.TO de "maintien" à "achat".

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES:

Rapport sur le marché TSX .TO

Rapport sur le dollar canadien et les obligations CAD/ CA/

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada EQUITYPOLL1

EPOLL/CA

Répertoire des marchés canadiens CANADA

Valeurs associées

Argent
83,24 USD Six - Forex 1 -1,03%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 896,50 USD LME +0,36%
FREEHOLD ROYALTI
17,080 CAD TSX -4,95%
Gaz naturel
3,23 USD NYMEX 0,00%
NTH AMER CONSTR
16,500 CAD TSX -27,63%
Or
5 095,17 USD Six - Forex 1 +0,07%
Pétrole Brent
99,19 USD Ice Europ -2,52%
Pétrole WTI
93,80 USD Ice Europ -2,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/03/2026 à 11:48:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank