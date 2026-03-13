Guerre en Ukraine : la Russie convoque les ambassadeurs français et britannique après une frappe ukrainienne avec des missiles occidentaux

Moscou exige de Paris et Londres qu'elles "condamnent fermement et sans ambiguïté" la frappe ukrainienne sur Briansk.

Un bâtiment endommagé par une frappe ukrainienne à Briansk, en Russie, le 11 mars 2026. ( AFP / ANDREY BORODULIN )

Une frappe "impossible" sans la participation de spécialistes britanniques et français. La Russie a convoqué vendredi 13 mars les ambassadeurs des deux pays pour protester contre une frappe ukrainienne mardi sur la ville de Briansk (ouest) avec des missiles occidentaux Storm Shadow, qui a fait sept morts et une quarantaine de blessés.

"Il est évident pour nous que le tir de missiles sur Briansk n'aurait pas été possible sans la participation de spécialistes britanniques et français à sa préparation ni sans la transmission de renseignements" à Kiev, a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

"En cas de poursuite de la complicité de Londres et de Paris dans les crimes de guerre du régime de Kiev, ce sont précisément ces capitales européennes qui porteront la responsabilité des conséquences destructrices du conflit armé et de l'escalade des tensions", a averti Moscou.

L'Ukraine avait tiré mardi sept missiles Storm Shadow sur Briansk, une ville de 400.000 habitants située dans une région frontalière, affirmant avoir visé une usine fabriquant des semi-conducteurs et des microprocesseurs à usage militaire.

"Provocation délibérée"

Les autorités russes ont rapporté de leur côté qu'un quartier d'affaires, des immeubles d'habitation, des entreprises commerciales et industrielles et des magasins ont été touchés lors de cette frappe. Un journaliste de l' AFP présent à Briansk mercredi a vu la vitrine d'un supermarché soufflée, tout comme les fenêtres d'appartements dans une zone résidentielle.

Le ministère russe a assuré vendredi considérer cette attaque comme une "provocation délibérée visant à saper l'intensification des efforts en vue d'un règlement pacifique " de la guerre en Ukraine, alors que Washington a proposé de nouvelles négociations la semaine prochaine.

Moscou a indiqué exiger de Paris et Londres qu'elles "condamnent fermement et sans ambiguïté" la frappe ukrainienne sur Briansk.

Les missiles longue portée Storm Shadow fournis à Kiev, appelés SCALP en France, sont fabriqués par le consortium européen MBDA.