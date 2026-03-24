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TITRES DU CANADA-Les contrats à terme de la Bourse de Toronto baissent en raison de la hausse du pétrole, les tensions au Moyen-Orient restant d'actualité
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 11:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme liés à l'indice boursier canadien axé sur les ressources ont glissé mardi, alors que le bref soulagement apporté par la pause de cinq jours du président américain Donald Trump sur les frappes contre l'infrastructure énergétique de l'Iran s'est estompé, les investisseurs étant toujours saisis par l'incertitude de la guerre au Moyen-Orient.

Les contrats à terme de juin sur l'indice composite S&P/TSX SXFcv1 étaient en baisse de 0,5% à 06h02 ET (1002 GMT).

Les prix du pétrole se sont raffermis au cours de la journée sur les préoccupations de l'offre après que l'Iran ait nié avoir tenu des discussions avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre du Golfe, contredisant les commentaires de Trump selon lesquels un accord pourrait être conclu bientôt. O/R

La guerre, qui en est à sa quatrième semaine, a paralysé les principales infrastructures énergétiques du Moyen-Orient et a presque interrompu le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

Le pétrole brut étant l'une des principales exportations du Canada, le marché boursier du pays est particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix du pétrole, et la guerre a intensifié les craintes d'inflation en augmentant les coûts énergétiques mondiaux.

L'or a également réduit ses pertes après une chute brutale en début de séance, les investisseurs restant préoccupés par le conflit. L'or au comptant

XAU= a glissé de 0,2 % après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 24 novembre. Les mineurs d'or représentent une part importante du TSX. GOL/

Lundi, l'indice de référence .GSPTSE a enregistré sa plus forte hausse en cinq semaines, porté par l'espoir d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient. Cet optimisme s'est toutefois avéré de courte durée.

En ce qui concerne les entreprises, TransAlta Corp TA.TO , qui possède un parc d'actifs de production d'électricité à travers le Canada, sera au centre de l'attention après que la Banque nationale du Canada a relevé le niveau de son action de "performance sectorielle" à "surperformance". Jamieson Wellness Inc

JWEL.TO a également attiré l'attention alors que CIBC a initié une couverture avec une note de "surperformance" et un objectif de prix de 43 $CAN (31,27 $US).

CLIQUEZ SUR LES CODES:

Rapport sur le marché TSX .TO

Rapport sur le dollar canadien et les obligations CAD/ CA/

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada EQUITYPOLL1

EPOLL/CA

Répertoire des marchés canadiens CANADA

(1 $ = 1,3750 dollar canadien)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/03/2026 à 11:04:43.

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