TITRES DU CANADA-Le TSX termine en hausse, les espoirs du Moyen-Orient aidant à faire grimper les actions du secteur technologique
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 21:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour à la clôture du marché)

* Le TSX termine en hausse de 0,3 % à 33 189,32

* Le pétrole se replie après un sommet de près de quatre ans

* Le secteur de la technologie gagne 2,4 %

* Le secteur financier perd 0,6 %

par Rashika Singh et Fergal Smith

Le principal indice boursier du Canada a récupéré les fortes baisses qu'il avait subies lundi, grâce aux gains des actions technologiques, alors que l'espoir d'une fin prochaine de la guerre au Moyen-Orient s'est accru, après que les investisseurs avaient craint que le conflit n'entraîne une nouvelle poussée d'inflation. L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a terminé en hausse de 105,6 points, soit 0,3 %, à 33 189,32, après avoir touché son niveau intrajournalier le plus bas depuis le 6 février.

Les actions de Wall Street se sont également remises d'une forte chute pour clôturer en hausse après que le président américain Donald Trump a suggéré que la guerre américano-israélienne contre l'Iran pourrait être sur le point de se terminer. L'administration Trump envisage de réduire les sanctions pétrolières à l'encontre de la Russie afin d'atténuer la flambée des prix mondiaux de l'énergie déclenchée par la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, selon trois sources au fait de la planification.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont chuté de 6% à 85,45 dollars le baril après avoir atteint un sommet de 119,48 dollars en près de quatre ans.

"La question clé est de savoir combien de temps durera le choc des prix du pétrole () et quels dommages il infligera avant de s'atténuer, car une hausse prolongée des coûts de l'énergie pourrait raviver les pressions inflationnistes et même augmenter le risque de stagflation", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement chez Allan Small Financial Group avec iA Private Wealth.

Le secteur technologique .SPTTTK a gagné 2,4%, les actions de la société d'équipement électronique Celestica CLS.TO ajoutant 7,1%.

Le groupe des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des mines de métaux, a augmenté de 0,7 % grâce à la hausse des prix du cuivre HGc1 , tandis que l'énergie a terminé en hausse de 0,4 %.

Néanmoins, cinq des dix principaux secteurs ont terminé en baisse, y compris le secteur financier, fortement pondéré, qui a perdu 0,6 %.

Valeurs associées

AIR CANADA VTG
17,780 CAD TSX +0,62%
CELESTICA
363,510 CAD TSX +7,07%
CELESTICA SVTG
59,610 CAD TSX -0,93%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 808,00 USD LME -0,26%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
