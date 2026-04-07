TITRES DU CANADA-Le TSX est en baisse à l'approche de la date butoir fixée par Donald Trump pour l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX en baisse de 0,1 %

* Le secteur de l'énergie est le seul à gagner, les titres miniers chutent

* L'activité économique canadienne se contracte en mars

(Mise à jour des prix, des détails et des commentaires des analystes)

Le principal indice boursier du Canada a glissé mardi, les investisseurs surveillant la situation au Moyen-Orient, après que l'Iran n'a montré aucun signe de fléchissement face à l'ultimatum du président américain Donald Trump pour rouvrir le détroit d'Ormuz. À 10 h 55 HE, l'indice composé S&P/TSX .GSPTSE était en baisse de 0,1 % à 33 149,58 points.

À l'approche de l'échéance fixée par Donald Trump, les États-Unis ont intensifié les frappes sur l'Iran, ciblant l'île de Kharg, où se trouve le principal terminal d'exportation de pétrole de Téhéran.

Donald Trump a donné à l'Iran jusqu'à 20 heures (3 h 30 à Téhéran) pour mettre fin à son blocus du pétrole du Golfeou s'exposer à une destruction massive de ses infrastructures. "Si les États-Unis entrent en Iran et font ce qu'ils disent, les marchés réagiront probablement négativement dans un premier temps, puis positivement en pensant que la fin est proche", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement chez Allan Small Financial Group avec iA Private Wealth.

"Cette situation n'est pas bonne pour les marchés, nous sommes dans l'incertitude".

L'escalade des tensions au Moyen-Orient a poussé huit des dix principaux secteurs du TSX en territoire négatif, l'énergie et les services publics étant les seuls secteurs dans le vert, les prix du pétrole ayant prolongé leurs gains.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 ont dépassé les 115 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 ont frôlé les 110 $, poussant le sous-indice de l'énergie .SPTTEN en hausse de près de 2 %. O/R

Le secteur de la santé .GSPTTHC a mené les pertes sur l'indice de référence avec unebaisse de 1,8%, tandis que les valeurs de consommation discrétionnaire .GSPTTCD ont glissé de plus de 1%. Le sous-indice de l'or .SPTTGD et le secteur des matériaux

.GSPTTMT , qui comprend les actions des mineurs de métaux , ont perdu 0,4 % , tandis que l'argent a chuté de 3 %.

Par ailleurs, les valeurs financières lourdes .SPTTFS ont baissé de 0,1 %. Sur le front économique , les données ont montré que l'activité économique canadienne s'est contractée en mars pour la première fois en quatre mois, alors que les pressions inflationnistes se sont accrues. Parmi lesactions individuelles, International Petroleum

IPCO.TO a grimpé de 5,2 % après que BMO Capital Markets a relevé son évaluation de "performance du marché" à "surperformance".