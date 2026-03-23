TITRES DU CANADA-Le TSX enregistre sa plus forte hausse en 5 semaines grâce aux espoirs suscités par le Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX termine en hausse de 1,8 % à 31 883,81

* Affiche sa plus forte hausse depuis le 13 février

* Le secteur de la technologie augmente de 3,4 %

* Le secteur de l'énergie perd 1,3 %, le pétrole s'établissant en baisse de 10,3 %

(Mise à jour à la clôture du marché) par Rashika Singh et Fergal Smith

Le principal indice boursier du Canada a enregistré lundi sa plus forte hausse en cinq semaines, grâce aux gains des actions des secteurs de la technologie et des mines de métaux, alors que les craintes d'une escalade majeure de la guerre au Moyen-Orient se sont atténuées.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a terminé en hausse de 566,40 points, soit 1,8 %, à 31 883,81, sa plus forte progression depuis le 13 février. Vendredi, l'indice avait atteint son niveau de clôture le plus bas en trois mois.

L'Iran a nié avoir engagé des négociations avec les États-Unis, après que le président Donald Trump a reporté sa menace de bombarder le réseau électrique iranien en raison de ce qu'il a décrit comme des discussions productives avec des responsables iraniens non identifiés.

"Le marché au sens large reste très sensible à l'évolution des titres concernant le conflit au Moyen-Orient", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement chez Allan Small Financial Group avec iA Private Wealth. "Personne ne sait ce qui se passe, car les signaux contradictoires en provenance de Washington et de Téhéran continuent d'ébranler les sentiments."

Le secteur technologique .SPTTTK a progressé de 3,4%, les actions de la société d'équipement électronique Celestica Inc

CLS.TO ayant augmenté de 6,6%.

Le groupe des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les sociétés d'engrais et les actions des mines de métaux, a ajouté 3,2%. Le prix du cuivre HGc1 a augmenté, mais le prix de l'or

XAU= a baissé de 2,1 %.

Un accident entre un avion d'Air Canada Express

AC.TO et un camion de pompiers à l'aéroport LaGuardia de New York a blessé des dizaines de passagers et entraîné des centaines d'annulations de vols au début de la semaine de travail, dernière perturbation en date pour les aéroports et les transporteurs qui ont été déstabilisés par l'impasse budgétaire qui dure depuis des semaines au Congrès.

Néanmoins, les actions d'Air Canada ont augmenté de 3,1 %, ce qui a permis au secteur industriel .GSPTTIN de progresser de 1,9 %. Le secteur financier .SPTTFS , fortement pondéré, a progressé de 1,8 %. Seuls deux des dix principaux secteurs ont terminé en baisse, dont celui de l'énergie .SPTTEN . Il a perdu 1,3 % alors que le prix du pétrole CLc1 s'est établi à 88,13 $ le baril, soit une baisse de 10,3 %.