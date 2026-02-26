TITRES DU CANADA-Le TSX chute, la faiblesse des matières premières compensant les gains des valeurs technologiques

Le TSX en baisse de 0,1 %

Les valeurs technologiques en hausse après les résultats de Salesforce

La Banque Royale du Canada chute de 1,9 %, la CIBC gagne 3,6 %

Gildan chute de 5,5 %

L'indice canadien des ressources naturelles a chuté jeudi, la faiblesse des actions liées aux matières premières l'emportant sur les gains des actions technologiques, stimulées par les résultats positifs de Salesforce.

L'indice composite S&P/TSX .GSPTSE était en baisse de 0,1 % à 34 084,65 points à 10 h 21 HE.

Les inquiétudes concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle se sont estompées, les actions de Salesforce CRM.N ayant gagné 3,5 % après des prévisions de revenus optimistes pour le premier trimestre.

Les valeurs technologiques du TSX ont augmenté de 1,3 %, menant les gains sectoriels.

Mais les actions du géant des puces Nvidia NVDA.O ont chuté de 3,6 %, les résultats optimistes n'ayant pas suffi à impressionner les investisseurs.

Parmi les banques canadiennes, les actions de la Banque Royale du Canada RY.TO ont chuté de 1,9 %, même si le bénéfice du quatrième trimestre de la banque a dépassé les estimations , tandis que la CIBC CM.TO et la Banque Toronto Dominion TD.TO ont gagné respectivement 3,6 % et 0,8 % après une hausse de leur bénéfice trimestriel.

Le sous-indice des valeurs financières .SPTTFS , qui pèse le plus lourd dans l'indice, est resté agité. Les actions du secteur étaient en baisse de 0,02%.

"Il sera difficile pour les banques de supporter un multiple plus élevé. Elles pourraient être confrontées à des vents contraires cette année, notamment en raison de l'incertitude entourant l'accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (CUSMA) ", a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille principal chez Raymond James.

Les actions du secteur de l'énergie .SPTTEN ont perdu 0,3 %, les prix du pétrole ayant baissé à la suite de la plus forte augmentation des stocks de pétrole brut aux États-Unis en trois ans. Les États-Unis et l'Iran pourraient parvenir à un cadre pour un accord si Washington sépare "les questions nucléaires et non nucléaires", a déclaré un haut fonctionnaire iranien.

L'indice mondial de l'or .SPTTGD et le secteur plus large des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les mineurs de métaux, ont baissé de 0,9%, alors que les prix de l'or ont diminué, tandis que les prix de l'argent ont chuté de près de 3%.

Les actions du secteur des soins de santé .GSPTTHC ont subi une baisse de 1,2 %, la plus importante du TSX.

Les actions de la société d'infrastructure énergétique Canadian Utilities CU.TO ont chuté de 2,6 % après avoir déclaré une baisse de leur bénéfice trimestriel, ce qui a entraîné une baisse de 0,1 % des actions du secteur des services publics .GSPTTUT .

Les actionsdu fabricant de vêtements Gildan GIL.TO ont reculé de 5,5 % après la publication des résultats trimestriels. Les actions du secteur de la consommation discrétionnaire

.GSPTTCD ont baissé de 0,3%.