TITRES DU CANADA-Le TSX canadien progresse légèrement, la baisse des prix du pétrole stimulant l'humeur du marché

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* Le TSX clôture en hausse de 1 % dans un contexte de gains plus larges

* L'inflation canadienne tombe à 1,8 % en février

(Mise à jour avec les données de clôture du marché.) par Purvi Agarwal et Rashika Singh

Le principal indice boursier du Canada a clôturé en hausse lundi, après trois séances de baisse, les investisseurs ayant suivi l'exemple de Wall Street et accueilli favorablement le recul des prix du pétrole, même si la guerre au Moyen-Orient fait rage. À la clôture, l'indice composite S&P/TSX .GSPTSE a clôturé en hausse de 1,03 % à 32 876,65 points. L'indice a enregistré sa plus forte hausse quotidienne depuis le 26 février, avant le début du conflit.

Les prix du pétrole ont reculé suite aux attaques sur la production pétrolière du Golfe et à l'appel du président américain Donald Trump à un effort mondial pour sécuriser le détroit d'Ormuz, bien que les deux indices de référence du brut restent en hausse de plus de 40% ce mois-ci, et sont à leurs niveaux les plus élevés depuis 2022. O/R

Le recul des prix du pétrole a stimulé l'appétit pour le risque, tous les secteurs de la Bourse de Toronto se négociant à la hausse. Mais ce sont surtout les sociétés de construction, d'exploitation aurifère et de minéraux critiques qui se sont démarquées. Même les valeurs énergétiques .SPTTEN ont clôturé en hausse de 0,64%, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis septembre 2008 lors de la séance précédente.

"En raison des craintes d'une inflation induite par le pétrole et d'un ralentissement mondial potentiel, les actions sont actuellement inversement corrélées aux prix du pétrole.... Cette corrélation est temporaire et offre aux investisseurs l'opportunité d'augmenter leur exposition sélective aux actions à des valorisations favorables", a déclaré Richard Saperstein, directeur des investissements chez Treasury Partners. En tant qu'exportateur net de pétrole, le Canada pourrait être mieux protégé que d'autres pays de la flambée des prix du pétrole provoquée par le conflit, ce qui lui permettrait d'amortir le ralentissement d'autres indicateurs.

Pendant ce temps, les actions des technologies de l'information .SPTTTK ont clôturé en hausse de 1,4 %, suivant les gains robustes sur le Nasdaq américain à forte composante technologique. Les actions des sociétés minières .SPTTMT ont augmenté de 1,7%, même si les prix des métaux ont oscillé entre gains et pertes. GOL/ MET/L Lundi, les actions de la société québécoise 5N Plus VNP.TO , fabricant de semi-conducteurs haut de gamme et de minéraux critiques tels que l'antimoine, ont clôturé en hausse de 4,78%. La plus forte progression à la fin de la journée a été celle du fournisseur de services immobiliers Altus Group, qui a clôturé en hausse de 9% après l'annonce d'un rachat d'actions.

Cette semaine, les investisseurs se tourneront vers la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada pour obtenir des indications sur les perspectives de politique monétaire des banques centrales, alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran alimente les inquiétudes sur l'inflation, assombrissant les perspectives de réduction des taux d'intérêt.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne son taux d'intérêt au jour le jour inchangé la semaine prochaine et jusqu'à la fin de l'année, passant pour l'instant outre les risques d'inflation liés à la guerre au Moyen-Orient.

Séparément, les données ont montré que le taux d'inflation annuel du Canada a diminué à 1,8% en février.