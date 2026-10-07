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Titan Mining signe un accord préliminaire avec l'armée américaine concernant une usine de graphite en Alabama
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 12:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Titan Mining TI.TO a annoncé mercredi que sa filiale avait signé un accord préliminaire avec le département de l'Armée des États-Unis, définissant les conditions commerciales d'un projet d'usine de traitement du graphite en Alabama.

Cet accord intervient alors que les États-Unis s'efforcent d'accroître leurs capacités nationales de traitement des minéraux stratégiques utilisés dans les domaines de la défense, des batteries et de l'industrie.

Voici plus de détails:

* L'usine envisagée serait implantée sur un terrain de l'armée sous-utilisé d'environ 97 acres, situé au sein de l'Anniston Army Depot, dans cet État.

* Selon les termes de l’accord, Empire State Mines, filiale de Titan, serait chargée de développer, financer, construire, détenir et exploiter l’usine de traitement du graphite.

* La société canadienne a indiqué que l’usine produirait du graphite micronisé purifié — utilisé dans les applications industrielles, de défense et de batteries — puis du graphite purifié sphérique enrobé, un matériau essentiel pour les anodes des batteries lithium-ion.

* Le cadre de bail proposé prévoit une durée initiale de 50 ans assortie de deux options de renouvellement de 25 ans chacune, offrant ainsi une durée d’exploitation potentielle pouvant aller jusqu’à 100 ans.

* L’armée disposerait d’un droit de préemption sur une partie de la production de PMG et de CSPG non engagée, plafonnée à 10 % de la production annuelle de l’usine.

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