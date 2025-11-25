Titan Machinery progresse grâce à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 novembre - ** Les actions du concessionnaire d'équipements agricoles et de construction Titan Machinery
TITN.O augmentent de près de 5,2 % à environ 17,3 dollars
** La société dépasse les estimations de bénéfices et de revenus du troisième trimestre, grâce à une répartition favorable des ventes et à des réductions de stocks totalisant 98 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2026
** TITN annonce un chiffre d'affaires de 644,5 millions de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes (599,2 millions de dollars)
** Le bénéfice par action diluée du troisième trimestre est de 5 cents, contre 7 cents l'année précédente
** TITN prévoit pour l'année fiscale une perte diluée ajustée par action entre 1,50 et 2 dollars
** Trois courtiers sur cinq ont une recommandation d'« achat » ou supérieure, et deux une recommandation de « conserver »; leur objectif de cours médian est de 24 $; selon les données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 16,4 % depuis le début de l'année
