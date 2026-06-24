TISSIUM, société spécialisée dans la recherche sur la régénération tissulaire, lève 60 millions de dollars

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La société de recherche médicale TISSIUM a annoncé mercredi avoir conclu un accord de financement de 60 millions de dollars destiné à soutenir la commercialisation et l'élargissement de son portefeuille de produits liés à sa technologie de réparation tissulaire. La Banque européenne d’investissement apportera jusqu’à 30 millions d’euros, tandis que les 30 millions d’euros restants seront levés dans le cadre d’un financement de série D2.

* Ce financement fait suite à l’autorisation accordée l’année dernière par la FDA américaine à son premier produit, Coaptium Connect, un système sans suture qui utilise des manchons résorbables et de la colle médicale pour reconnecter les nerfs endommagés.

* Cette technologie utilise des polymères biocompatibles qui permettent des réparations tissulaires peu invasives et des temps de récupération plus courts, une approche qui n’est actuellement pas suivie par les grands acteurs du secteur tels que Johnson & Johnson JNJ.N ou Medtronic MDT.N .

* Ce dernier tour de table porte à 260 millions de dollars le montant total levé par TISSIUM depuis sa création en 2013.

* Cette société privée est implantée à Paris et à Cambridge, dans le Massachusetts.