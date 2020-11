Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tirs de roquette contre Kaboul, au moins huit morts Reuters • 21/11/2020 à 11:39









KABOUL, 21 novembre (Reuters) - Plusieurs roquettes se sont abattues samedi sur Kaboul, faisant au moins huit morts et une trentaine de blessés parmi la population civile, a-t-on appris auprès de responsables des forces de police afghanes. Tariq Arian, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a précisé que 14 roquettes avaient été tirées depuis un véhicule contre des quartiers résidentiels de la capitale. L'un des projectiles est tombé à proximité de l'ambassade iranienne. Le bâtiment a été atteint par plusieurs fragments mais il n'y a pas de victimes, a précisé l'ambassade dans un communiqué. Cette attaque survient alors que le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo est attendu ce samedi au Qatar pour faire le point sur les négociations amorcées entre le gouvernement afghan et les insurgés taliban. Les discussions sont au point mort, et la sécurité s'est dégradée en Afghanistan. (Hamid Shalizi version française Henri-Pierre André)

