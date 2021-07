Communiqué de presse ? Bordeaux, le 26 juillet 2021







Tirage d'une tranche de 100 obligations convertibles en actions



Dans le cadre du contrat d'émission de 10.000 bons d'émissions (les « Bons d'Emission ») d'obligations convertibles en actions nouvelles à émettre de la Société (les « OCA ») avec bons de souscriptions d'actions attachés le cas échéant (les « BSA » et, ensemble avec les OCA, les « OCABSA ») conclu entre Europlasma S.A et Global Corporate Finance Opportunities 11 le 16 avril 2021, la Société annonce qu'elle a procédé ce jour au tirage d'une tranche de 100 OCA, pour un montant nominal total de 1 M€.



Le programme de financement, d'un montant maximum de 100 M€ sur 7 ans, doit servir, pour 75%, à financer de nouveaux projets générateurs de valeur. À ce titre, les fonds issus de ce troisième tirage seront alloués à la première tranche de recapitalisation de la société Tarbes Industry. Pour rappel, ce projet d'acquisition annoncé par communiqué du 25 mai 2021 deviendra définitif dès l'obtention de l'autorisation du Tribunal de Commerce de Paris dont le jugement attendu à compter du 4 août fera l'objet d'un communiqué dès que possible suivant la réception de la décision.