Tiptree vend Fortegra à l'assureur sud-coréen DB Insurance pour 1,65 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tiptree a annoncé jeudi que l'assureur sud-coréen DB Insurance allait acquérir sa filiale d'assurance spécialisée The Fortegra Group pour un montant de 1,65 milliard de dollars en espèces.