 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 512,54
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tiptree vend Fortegra à l'assureur sud-coréen DB Insurance pour 1,65 milliard de dollars
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 06:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition pour ajouter le code de téléscripteur de DB Insurance; pas de changement dans le texte)

Tiptree a déclaré jeudi que l'assureur sud-coréen DB Insurance 005830.KS allait acquérir sa filiale d'assurance spécialisée The Fortegra Group pour 1,65 milliard de dollars en espèces.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TIPTREE
20,1800 USD NASDAQ -15,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank