Tiptree vend Fortegra à l'assureur sud-coréen DB Insurance pour 1,65 milliard de dollars

Tiptree a déclaré jeudi que l'assureur sud-coréen DB Insurance 005830.KS allait acquérir sa filiale d'assurance spécialisée The Fortegra Group pour 1,65 milliard de dollars en espèces.
