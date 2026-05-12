Timothy Go, directeur général de HF Sinclair, quitte l'entreprise après un congé

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La raffinerie américaine HF Sinclair

DINO.N a annoncé mardi que son ancien directeur général, Timothy Go, avait quitté l'entreprise le 11 mai dans le cadre d'un accord de départ à l'amiable, après avoir été en congé volontaire pendant près de trois mois.

M. Go, qui occupait le poste de directeur général de l'entreprise, était en congé volontaire depuis le 17 février dans le cadre d'un examen interne, après que le directeur financier, Atanas Atanasov, eut fait part de ses inquiétudes quant à l'impact des actions de M. Go sur le « ton donné par la direction » concernant les processus de divulgation pour 2025.

Le président du conseil d'administration, Franklin Myers, occupe depuis lors les fonctions de directeur général et de président par intérim.

Au cours de cette enquête, le conseil d'administration a également émis des réserves concernant le comportement du directeur financier Atanasov et s'est interrogé sur la viabilité de ses relations de travail avec l'équipe de direction.

M. Atanasov est en congé depuis le 24 février et les négociations concernant un éventuel accord de départ n’ont pour l’instant pas abouti à un accord, a indiqué la société.

HF Sinclair a déclaré que M. Go avait confirmé que son départ n’était lié à aucun désaccord avec la société concernant ses opérations, ses politiques ou ses pratiques.

En vertu de l'accord de départ, M. Go a également démissionné du conseil d'administration et recevra environ 4,7 millions de dollars d'indemnités de départ sur une période de 12 mois, ainsi que le maintien de ses prestations de santé s'il est élu conformément aux dispositions d'une loi fédérale.

HF Sinclair a déclaré qu'il n'y avait aucune garantie qu'un accord serait conclu.