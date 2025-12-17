Timide hausse en vue en Europe avant la BCE demain

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse au lendemain de la publication du rapport mensuel américain sur l'emploi. Si le taux de chômage est monté à son plus haut niveau depuis 2021, les créations d'emploi ont été un peu plus vigoureuses que prévu. Par ailleurs, la perspective d'une issue négociée au conflit ukrainien a fait chuter les cours du pétrole. Les investisseurs sont dans l'attente de la décision de la BCE et de la Banque d'Angleterre, demain. Ce matin, l'inflation britannique a reculé pour le mois de novembre et l'indice Ifo allemand sera à surveiller.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Euroapi

Euroapi annonce que "dans un environnement économique global dégradé, le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 est attendu en baisse dans le milieu de la fourchette à un chiffre (" mid single digit ", soit entre 4 et 6%) sur une base comparable, par rapport à une baisse modérée (" low single digit ", soit entre 1 et 3%) communiquée précédemment. L'objectif de marge de Core Ebitda pour l'exercice 2025 demeure dans la fourchette de 7 à 9%, grâce à des mesures efficaces de réduction des coûts.

Pernod Ricard

Pernod Ricard et Trinchero Family Wine and Spirits annoncent la signature d'un accord définitif portant sur la cession des marques de vins effervescents de Pernod Ricard aux Etats-Unis - Mumm Sparkling California, Mumm Napa et DVX. A l'issue de cette opération, Trinchero détiendra les droits exclusifs pour la fabrication et la production des vins effervescents de la marque Mumm (hors champagne) aux Etats-Unis, ainsi que ses droits de distribution aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans certains marchés des Caraïbes.

Plastivaloire

Le groupe Plastivaloire a réalisé sur l'exercice 2024-2025 un chiffre d'affaires de 703,1 millions d'euros, stable sur un an (-0,1% par rapport à 2023-2024), mais en légère croissance à taux de change constant (712,6 millions d'euros, +1,3%). Cette résilience dans un environnement complexe s'est accompagnée d'un redressement de la rentabilité opérationnelle, grâce à l'amélioration de la marge brute et aux mesures de rationalisation industrielle menées par le groupe ces dernières années. La marge d'Ebitda ressort ainsi à 9% sur l'exercice (vs 7,7% en 2023-2024).

Spie

Au lendemain de la signature d’un accord-cadre avec Tesla pour le déploiement de systèmes de stockage d’énergie par batterie, Spie a annoncé la signature d’un accord en vue d’acquérir Worley Power Services. Cette filiale du groupe Worley assure l’exploitation et la maintenance de 27 actifs de production d’électricité en Australie, représentant une capacité totale de plus de 2 700 MW, ainsi que plus de 1 100 km de gazoducs.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en novembre à 3,2% contre 3,5% attendu après 3,6% en octobre. En rythme mensuel, l'inflation recule à 0,2%. Elle était attendue stable après une hausse de 0,4% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,2% en rythme annuel, contre 3,4% attendu après 3,4% en octobre

En Allemagne, l'indice IFO en décembre sera publié à 10h00.

L'inflation en novembre en zone euro sera connu à 11h00.

Aux Etats-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole brut seront publiés à 16h30.

Vers 8h30, l'euro recule de 0,36% à 1,1707 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont terminé cette deuxième séance de la semaine en repli après la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Si le CAC 40 n’a cédé que 0,23%, à 8 106,16 points, le DAX 40 a perdu 0,59%, à 24 087,33 points, et l’EuroStoxx 50 s’est affaissé de 0,48%, à 5 725,11 points. En Allemagne, l'activité manufacturière s'est dégradée en novembre mais l'indice ZEX du sentiment économique est ressorti meilleur qu'annoncé. Les chiffres définitifs de l'inflation en novembre en zone euro seront connus demain.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé après la publication du rapport mensuel sur l'emploi. Celui-ci a montré que l'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en novembre alors que le taux de chômage a augmenté de 4,6%. Sur le front des valeurs, Pfizer a vu rouge après avoir annoncé anticiper une année 2026 difficile en raison du recul des ventes de son vaccin contre le COVID-19. Le Dow Jones a fléchi de 0,62% à 48114 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,23% à 23111 points.