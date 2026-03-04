Tim Go, ancien directeur général de HF Sinclair, démissionne du conseil d'administration de Celanese

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien directeur général de HF Sinclair

DINO.N , Tim Go, a démissionné du conseil d'administration du fabricant de produits chimiques Celanese CE.N à la fin du mois dernier, a déclaré Celanese mercredi, alors que le raffineur américain fait l'objet d'un examen sur la divulgation d'informations.

HF Sinclair a déclaré en février que M. Go avait demandé un congé autorisé dans le cadre d'un examen interne des processus de divulgation de l'entreprise. Le président du conseil d'administration, Franklin Myers, avait assuré l'intérim.

Celanese a déclaré que la démission de Go, qui avait rejoint le conseil d'administration du fabricant de produits chimiques en février 2024, n'était pas le résultat d'un désaccord avec l'entreprise.

Le directeur financier Atanas Atanasov a également pris un congé volontaire la semaine suivante en raison des inquiétudes soulevées par le comité d'audit du raffineur, comme l'a montré un document déposé le mois dernier.

HF Sinclair a commencé à évaluer les questions relatives à son processus de divulgation en janvier après que M. Atanasov ait exprimé des inquiétudes quant aux actions de M. Go qui affectaient le "ton au sommet" en ce qui concerne les processus de divulgation 2025.

Lors de l'examen, le conseil d'administration a exprimé des préoccupations distinctes concernant l'approche de M. Go dans certaines communications à la direction au cours des processus de divulgation.