Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TikTok versus Reels, la nouvelle fonctionnalité vidéo sur Instagram signée Facebook Reuters • 05/08/2020 à 16:29









par Katie Paul SAN FRANCISCO, 5 août (Reuters) - Facebook FB.O a annoncé mercredi le développement d'une plateforme similaire à l'application chinoise de partage vidéo TikTok aux États-Unis et dans plus de 50 autres pays, par l'intermédiaire d'une nouvelle fonctionnalité sur Instagram. Le lancement de Reels intervient quelques jours après que la société chinoise ByteDance, maison mère de TikTok, a entamé des discussions avec le groupe américain Microsoft MSFT.O sur l'éventuel rachat de TikTok US. L'application vidéo, très prisée des adolescents, est en effet dans le collimateur de l'administration Trump, qui a confirmé lundi avoir donné 45 jours à la plateforme chinoise pour vendre ses activités aux États-Unis, sous peine de les interdire le 15 septembre prochain. Comme TikTok, Reels permettra aux utilisateurs d'Instagram de tourner de courtes séquences vidéo adaptées aux smartphones avec effets spéciaux et illustrations sonores, avant de les partager sur le célèbre réseau social. Alors que le Congrès américain a repoussé l'audience des géants du numérique devant une commission parlementaire chargée de l'antitrust à ce jour, Facebook FB.O doit désormais défendre Reels face aux accusations du directeur général de TikTok, Kevin Mayer, qui dénonce une pure imitation. Vishal Shah, vice-président des produits chez Instagram, a reconnu mardi les similitudes avec l'application TikTok lors d'une vidéoconférence et précisé que "l'inspiration pour les produits venait de partout". Reels est sur le point d'emprunter la même voie que les Stories populaires d'Instagram, a déclaré Joe Gagliese, directeur général de l'agence Viral Nation, spécialisée dans le marketing d'influence. "Cela représente une menace monstrueuse [pour TikTok]", a-t-il ajouté. "L'agitation actuelle autour de Reels ne pourrait pas jouer plus en la faveur de son lancement." (Avec la contribution de Sheila Dang; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +0.57% MICROSOFT NASDAQ +0.15%