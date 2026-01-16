TikTok va renforcer les contrôles d'âge en Europe alors que les autorités de régulation augmentent la pression

Le nouveau système fait suite à un projet pilote d'un an en Grande-Bretagne

Conçu pour répondre aux exigences européennes

Les comptes signalés seront examinés par des modérateurs spécialisés

TikTok commencera à déployer une nouvelle technologie de détection de l'âge dans toute l'Europe dans les semaines à venir, a déclaré la société à Reuters vendredi, alors que la plateforme appartenant à ByteDance fait face à une pression réglementaire pour mieux identifier et supprimer les comptes appartenant à des enfants de moins de 13 ans.

Ce système, qui n'a pas encore été signalé, fait suite à un projet pilote d'un an mené en Grande-Bretagne. Il analyse les informations du profil, les vidéos postées et les signaux comportementaux pour prédire si un compte peut être mineur. Les comptes signalés par la technologie seront examinés par des modérateurs spécialisés et ne seront pas automatiquement interdits, a précisé TikTok.

Ce déploiement intervient alors que les autorités européennes examinent minutieusement la manière dont les plateformes vérifient l'âge des utilisateurs dans le cadre de règles strictes en matière de protection des données, car elles craignent que les approches actuelles ne soient soit inefficaces, soit trop invasives.

L'année dernière, l'Australie a imposé la première interdiction mondiale des médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, tandis que le Parlement européen fait pression pour que des limites d'âge soient fixées sur les plateformes de médias sociaux. Le Danemark veut interdire les médias sociaux aux moins de 15 ans.

Le projet pilote britannique a conduit à la suppression de milliers de comptes supplémentaires de moins de 13 ans.

DÉFI RÉGLEMENTAIRE

Soulignant les tensions, un juge de l'État américain du Delaware entendra vendredi la demande de TikTok de rejeter une action en justice intentée l'année dernière par les parents de cinq enfants britanniques décédés alors qu'ils avaient prétendument réalisé des vidéos de farce et de défi.

La plainte alléguait que les algorithmes de TikTok favorisaient les contenus dangereux pour les enfants, notamment un défi dit "d'évanouissement" qui encourageait les gens à s'étouffer.

"ByteDance a causé du tort à ces enfants après que ses dirigeants aient su que ses décisions de programmation entraînaient la mort accidentelle d'enfants", indique la plainte déposée auprès de la Cour supérieure du Delaware. Certains des enfants avaient moins de 13 ans.

"Nous adressons nos plus sincères condoléances à ces familles", a déclaré un porte-parole de TikTok. "Nous interdisons strictement les contenus qui promeuvent ou encouragent des comportements dangereux."

En 2022, TikTok a obtenu le rejet d'une autre plainte l'accusant d'avoir causé la mort d'une fillette de 10 ans.

CONÇU POUR L'EUROPE

Malgré des efforts considérables, il n'existe pas de méthode reconnue au niveau mondial pour confirmer l'âge d'une personne tout en préservant la vie privée, a déclaré TikTok. Pour les appels contre les interdictions, l'entreprise utilisera l'estimation de l'âge facial du fournisseur de vérification Yoti, ainsi que des vérifications de cartes de crédit et des pièces d'identité délivrées par le gouvernement.

Meta META.O utilise également Yoti pour vérifier l'âge des utilisateurs sur Facebook.

TikTok a déclaré que la nouvelle technologie a été conçue spécifiquement pour l'Europe afin de se conformer aux exigences réglementaires de la région. L'entreprise a collaboré avec la Commission irlandaise de protection des données, son principal régulateur européen en matière de protection de la vie privée, lors de la mise au point du système.

Les utilisateurs européens seront informés du lancement de la technologie, a précisé TikTok.