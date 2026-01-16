TikTok va renforcer les contrôles d'âge de ses utilisateurs en Europe

par Supantha Mukherjee

STOCKHOLM, 16 janvier - TikTok va déployer dans les semaines à venir une nouvelle technologie de détection de l'âge en Europe, a déclaré vendredi l'entreprise à Reuters, alors que la plateforme fait face à une pression réglementaire pour mieux identifier et supprimer les comptes des utilisateurs de moins de 13 ans.

Ce système, jusque-là inédit, fait suite à un projet pilote d'un an en Europe. Il consiste à analyser les informations du profil, les vidéos postées et les signaux comportementaux pour prédire si un compte est susceptible d'appartenir à un mineur. Les comptes signalés par la technologie seront examinés par des modérateurs spécialisés plutôt que d'être automatiquement bannis, a déclaré TikTok.

TikTok a déclaré que la nouvelle technologie a été conçue spécifiquement pour l'Europe afin de se conformer aux exigences réglementaires de la région. L'entreprise a collaboré avec la Commission irlandaise de protection des données, principal régulateur européen en matière de protection de la vie privée, lors de la mise au point du système.

Le projet pilote britannique a conduit à la suppression de milliers de comptes supplémentaires de moins de 13 ans de la plateforme détenue par ByteDance.

Pour les réclamations en cas d'interdiction, le réseau social s'appuiera sur l'estimation de l'âge du visage fournie par le prestataire de services de vérification Yoti, ainsi que les vérifications de carte de crédit et les pièces d'identité délivrées par le gouvernement.

Ce déploiement intervient alors que les autorités européennes examinent minutieusement la façon dont les plateformes vérifient l'âge des utilisateurs dans le cadre de règles strictes en matière de protection des données, craignant que les approches actuelles soient inefficaces ou trop invasives.

TikTok a déclaré que, malgré des efforts considérables, il n'existe pas de méthode reconnue au niveau mondial pour confirmer l'âge d'une personne tout en préservant la vie privée.

Le Parlement européen fait pression pour que des limites d'âge soient imposées aux plateformes de médias sociaux. Le Danemark souhaite interdire les médias sociaux aux moins de 15 ans.

En décembre dernier, l'Australie est devenue le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, en leur bloquant l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube d'Alphabet GOOGL.O ainsi qu'Instagram et Facebook de Meta META.O .

TikTok a indiqué que les utilisateurs européens seront informés du lancement de la technologie.

(Rédigé par Supantha Mukherjee à Stockholm ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)