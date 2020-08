Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TikTok-Trump publie un décret interdisant les transactions avec ByteDance Reuters • 07/08/2020 à 03:55









WASHINGTON, 7 août (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a publié jeudi un décret interdisant toute transaction avec ByteDance, la société chinoise qui possède l'application de partage vidéo TikTok, cette interdiction débutera dans 45 jours. L'application peut être utilisée pour des campagnes de désinformation qui profitent au Parti communiste chinois et les États-Unis "doivent prendre des mesures agressives contre les propriétaires de TikTok afin de protéger notre sécurité nationale", a dit Donald Trump dans le décret. (Mohammad Zargham; version française Camille Raynaud)

