TikTok règle trois affaires judiciaires impliquant des adolescents sur les réseaux sociaux avant le procès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

TikTok a accepté de régler trois actions en justice intentées par des jeunes qui accusent les entreprises de réseaux sociaux d'avoir conçu leurs plateformes de manière à créer une dépendance et à nuire à leur santé mentale, a déclaré lundi l'avocat des plaignants.

Les termes de ces accords sont confidentiels et soumis à la finalisation des accords écrits avec TikTok, selon Joseph VanZandt, avocat des plaignants.

TikTok n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ces affaires font partie des milliers de poursuites similaires regroupées devant le tribunal de l’État de Californie. Les actions intentées par les plaignants contre Meta Platforms, YouTube ( GOOGL.O , filiale de Google) et Snapchat ( SNAP.N , filiale de Snap Inc.) se poursuivront. Un procès est prévu en octobre. Ces trois affaires, intentées par des plaignants identifiés uniquement par leurs initiales car ils sont mineurs, ont été sélectionnées comme procès « bellwether » (procès pilotes) parmi environ 3 300 plaintes devant la juge Carolyn Kuhl de la Cour supérieure de Los Angeles, qui supervise les plaintes regroupées selon lesquelles les plateformes de réseaux sociaux créent une dépendance et nuisent aux jeunes utilisateurs.

Les entreprises ont nié ces allégations et affirment prendre des mesures importantes pour assurer la sécurité des adolescents et des jeunes utilisateurs sur leurs plateformes.

Les avocats s’appuient souvent sur les verdicts rendus dans ces procès « phares » pour évaluer la manière dont les jurys pourraient considérer des plaintes similaires, ce qui les aide à estimer la valeur potentielle des affaires restantes et à orienter les négociations en vue d’un règlement à l’amiable.

Les plaignants qui ont conclu un accord avec TikTok sont S.J., une jeune fille de 15 ans originaire de l’Illinois qui a affirmé que les plateformes de réseaux sociaux l’avaient conduite à s’automutiler et à souffrir d’anxiété, de dépression, de dépendance et d’un trouble alimentaire; P.M.Y., une adolescente de 15 ans du New Jersey qui a invoqué une dépendance, une dépression et des comportements d’automutilation; et K.D.B., une jeune femme de 18 ans du Mississippi qui a affirmé que l’utilisation excessive de ces plateformes lui avait causé de l’anxiété, une dépression, une dépendance, des comportements d’automutilation et un trouble alimentaire, selon VanZandt.

Ces accords interviennent après qu’une autre affaire phare s’est terminée avant même le procès en juillet, lorsqu’un plaignant adolescent a retiré ses poursuites contre Meta après que les autres défendeurs eurent conclu un accord. Le premier procès de ce litige, qui s’est achevé en mars, s’est soldé par un verdict de 4,2 millions de dollars à l’encontre de Meta et un autre de 1,8 million de dollars à l’encontre de Google, dans une affaire intentée par une ⁠femme ⁠qui affirmait être devenue dépendante des réseaux sociaux dès son plus jeune âge en raison de leur conception destinée à capter l’attention. TikTok et Snap ont conclu un accord à l’amiable dans cette affaire avant le procès.

2 600 autres affaires portant sur des allégations similaires, intentées par des particuliers, des districts scolaires, des municipalités et des États, sont en instance devant le tribunal fédéral de Californie. En outre, presque tous les procureurs généraux des États ont poursuivi les entreprises de réseaux sociaux devant les tribunaux de leur propre État.