TikTok est accusé d'avoir enfreint les règles de l'UE en matière de contenu en ligne ; l'application pourrait devoir être modifiée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

L'application de médias sociaux TikTok a été accusée vendredi par les régulateurs technologiques de l'UE d'enfreindre les règles de l'UE en matière de contenu en ligne en raison de ses fonctions addictives et a été informée qu'elle pourrait devoir modifier la conception de son application ou risquer une amende pouvant aller jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial de ByteDance, son propriétaire.

La Commission européenne a présenté ses accusations dans des conclusions préliminaires adressées à TikTok à l'issue d'une enquête d'un an au titre de la loi sur les services numériques (DSA), qui exige des grandes plateformes en ligne qu'elles fassent davantage d'efforts pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables.

TikTok a critiqué ces accusations.

"Les conclusions préliminaires de la Commission donnent une image catégoriquement fausse et totalement dénuée de fondement de notre plateforme, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour contester ces conclusions par tous les moyens à notre disposition", a déclaré un porte-parole de TikTok.

Les accusations de l'UE se concentrent sur la conception addictive de TikTok, qui comprend des fonctionnalités telles que le défilement infini, la lecture automatique, les notifications push et son système de recommandation hautement personnalisé.

La Commission, qui agit en tant qu'autorité de contrôle de l'UE dans le domaine de la technologie, a cité comme exemple de fonction addictive le fait que la plateforme génère de nouveaux contenus pour récompenser en permanence les utilisateurs, ce qui les incite à continuer à faire défiler les pages et à mettre leur cerveau en mode de pilotage automatique.

L'autorité de régulation de l'UE a déclaré que TikTok n'avait pas évalué de manière adéquate la façon dont ces fonctions addictives pouvaient nuire au bien-être physique et mental de ses utilisateurs, y compris les enfants et les adultes vulnérables.

Il a accusé TikTok de ne pas avoir tenu compte d'indicateurs importants de l'utilisation compulsive de l'application, tels que le temps que les mineurs passent sur l'application la nuit et la fréquence à laquelle les utilisateurs ouvrent l'application.

L'organisme de surveillance de l'UE a déclaré que TikTok semble ne pas mettre en œuvre des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces, telles que des outils de gestion du temps d'écran et des outils de contrôle parental, afin d'atténuer les risques dus à sa conception addictive, et que l'entreprise doit modifier la conception de base de son service.

"Nous nous attendons donc à ce que Tiktok prenne des mesures et modifie la conception de son service en Europe afin de protéger nos mineurs", a déclaré à la presse Henna Virkkunen, responsable de la technologie au sein de l'UE.

Elle a ajouté que les enquêtes concernant d'autres plateformes en ligne avançaient bien et que des décisions devraient être prises dans les semaines et les mois à venir, sans nommer aucune entreprise.

TikTok peut demander à consulter les documents de la Commission et fournir une réponse écrite avant que l'organisme de surveillance ne prenne une décision.

L'année dernière, l'entreprise a réglé les accusations d'avoir enfreint une exigence de la DSA de publier un référentiel publicitaire permettant aux chercheurs et aux utilisateurs de détecter les publicités frauduleuses.