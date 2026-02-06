TikTok est accusé d'avoir enfreint les règles de l'UE concernant les fonctions addictives de l'application

TikTok a été accusé vendredi d'avoir enfreint les règles de l'UE en matière de contenu en ligne en raison de ce que le régulateur de l'Union a qualifié de caractéristiques addictives. Il lui a été demandé de modifier le design de son application sous peine d'une amende pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires mondial de ByteDance, son propriétaire.

Les accusations de l'autorité de surveillance de l'UE portent sur le caractère addictif de l'application TikTok, qui comprend des fonctions telles que le défilement infini, la lecture automatique, les notifications push et son système de recommandation hautement personnalisé.

TikTok, dont l'algorithme est basé sur la compréhension des intérêts d'un utilisateur et a été la clé du succès mondial de l'application de médias sociaux, a critiqué les accusations de la Commission européenne.

Cette mesure réglementaire souligne la répression de l'Union européenne à l'égard des grandes entreprises technologiques, qui a suscité des critiques de la part du gouvernement américain en matière de censure et a donné lieu à des menaces de droits de douane.

La Commission a formulé ses accusations à l'issue d'une enquête d'un an menée dans le cadre de la loi sur les services numériques (DSA), qui exige des grandes plateformes en ligne qu'elles fassent davantage pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables.

"Les conclusions préliminaires de la Commission donnent une image catégoriquement fausse et totalement dénuée de fondement de notre plateforme, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour contester ces conclusions", a déclaré un porte-parole de TikTok.

La Commission, qui agit en tant qu'autorité de contrôle de l'UE dans le domaine de la technologie, a cité comme exemple de fonction addictive le fait que la plateforme génère de nouveaux contenus pour récompenser constamment les utilisateurs, ce qui alimente l'envie de continuer à faire défiler les pages et met le cerveau des utilisateurs en mode de pilotage automatique.

L'autorité de régulation de l'UE a déclaré que TikTok n'avait pas évalué de manière adéquate la façon dont ces fonctionnalités pouvaient nuire au bien-être physique et mental de ses utilisateurs, y compris les enfants et les adultes vulnérables.

Il a accusé TikTok de ne pas tenir compte d'indicateurs importants de l'utilisation compulsive de l'application, tels que le temps que les mineurs y passent la nuit et la fréquence à laquelle les utilisateurs ouvrent l'application.

L'organisme de surveillance de l'UE a déclaré que TikTok ne semble pas mettre en œuvre des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces, telles que des outils de gestion du temps d'écran et des outils de contrôle parental pour atténuer les risques, et qu'elle doit modifier sa conception de base.

"Nous nous attendons donc maintenant à ce que ... TikTok doive prendre des mesures et modifier la conception de son service en Europe afin de protéger nos mineurs", a déclaré à la presse Henna Virkkunen, responsable de la politique technologique de l'UE.

Elle a ajouté que les enquêtes sur d'autres plateformes en ligne avançaient bien et que des décisions devraient être prises dans les semaines et les mois à venir, sans nommer aucune entreprise.

Meta Platforms META.O Facebook et Instagram ont été accusés de violations de l'ASD en octobre de l'année dernière en raison, entre autres, de ce que l'on appelle les "dark patterns" (motifs sombres) ou les conceptions d'interface trompeuses.

Les régulateurs de l'UE ont également demandé à Snapchat, YouTube, Apple AAPL.O et Google GOOGL.O des informations sur leurs systèmes de vérification de l'âge et sur la manière dont ils empêchent les mineurs d'accéder à des produits illégaux et à du matériel préjudiciable.

Alexandra Geese, membre du Parlement européen, a salué la décision de l'UE concernant TikTok.

"De nombreuses plateformes de médias sociaux exploitent impitoyablement ces mécanismes de dépendance pour augmenter leurs recettes publicitaires au détriment de la santé des enfants et des adolescents. Cela doit cesser", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

TikTok peut demander à consulter les documents de la Commission et fournir une réponse écrite avant que l'organisme de surveillance ne prenne une décision.

L'année dernière, l'entreprise a réglé les accusations d'avoir enfreint une exigence de la DSA de publier un référentiel publicitaire permettant aux chercheurs et aux utilisateurs de détecter les publicités frauduleuses.