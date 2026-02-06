TikTok accusé d'infraction aux règles de l'UE sur le contenu en ligne

par Foo Yun Chee

TikTok a été accusé vendredi par les régulateurs européens de violer les règles de l’UE sur le contenu en ligne en raison de sa conception "addictive", et pourrait être contraint de revoir le design de son application sous peine d'écoper d’une amende pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial de sa maison mère ByteDance.

La Commission européenne a présenté ses accusations dans des conclusions préliminaires à l’encontre de TikTok, à l’issue d’une enquête d’un an menée dans le cadre de la loi sur les services numériques (DSA), qui oblige les grandes plateformes en ligne à faire davantage pour lutter contre les contenus illégaux et nuisibles.

TikTok a critiqué ces accusations.

"Les conclusions préliminaires de la Commission présentent une description catégoriquement fausse et totalement infondée de notre plateforme, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour contester ces conclusions par tous les moyens à notre disposition", a déclaré un porte-parole de TikTok.

Les accusations de l'UE se sont concentrées sur la conception addictive de TikTok, qui comprend des fonctionnalités telles que le défilement infini, la lecture automatique, les notifications "push" et son système de recommandation hautement personnalisé.

La Commission, qui agit en tant qu’autorité de régulation technologique de l’UE, a cité comme exemple de fonctionnalité addictive le fait que la plateforme génère constamment de nouveaux contenus pour récompenser les utilisateurs, ce qui alimente leur envie de continuer à faire défiler le contenu et déplace leur cerveau en "mode pilote automatique".

Le régulateur européen a estimé que TikTok n’avait pas suffisamment évalué comment ces fonctionnalités pouvaient nuire au bien-être physique et mental de ses utilisateurs, y compris les mineurs et les adultes vulnérables.

La Commission a accusé TikTok de négliger des indicateurs importants d’usage compulsif de l’application, tels que le temps que les mineurs passent sur l’application la nuit et la fréquence d’ouverture par les utilisateurs.

L'organisme de surveillance de l'UE a déclaré que TikTok semblait ne pas mettre en œuvre de mesures raisonnables, proportionnées et efficaces, comme des outils de gestion du temps d'écran et des outils de contrôle parental, afin d'atténuer les risques liés à son design additif, et que l'entreprise devait modifier la conception de base de son service.

"Nous attendons donc maintenant, après la publication de ces conclusions préliminaires, que TikTok prenne des mesures et modifie la conception de son service en Europe afin de protéger nos mineurs", a déclaré Henna Virkkunen, la responsable technologique de l'UE, aux journalistes.

Elle a ajouté que les enquêtes sur d'autres plateformes en ligne progressaient bien et que des décisions étaient attendues dans les semaines et les mois à venir, sans toutefois nommer aucune entreprise.

TikTok peut demander à consulter les documents de la Commission et fournir une réponse écrite avant que le régulateur ne rende sa décision.

L’an dernier, la société avait réglé des accusations d’infraction à une exigence de la DSA obligeant à publier un registre public des publicités, permettant aux chercheurs et aux utilisateurs de détecter les publicités frauduleuses.

