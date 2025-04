Tikehau: placement obligataire pour 500 millions réalisé information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce le succès d'un placement obligataire d'un montant de 500 millions d'euros à échéance avril 2031, émission assortie d'un coupon fixe annuel de 4,250%. Les obligations devraient être admises sur Euronext Paris ce 8 avril.



'La forte demande, avec une sursouscription de 2,8 fois, reflète le profil de crédit solide de la société et la confiance du marché dans un environnement difficile', explique-t-elle, mettant aussi en avant une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux.



Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de Tikehau Capital et, à hauteur de 200 millions d'euros, pour racheter -en vue de leur annulation- les obligations existantes apportées à l'offre de rachat annoncée le 28 mars.



Ces opérations permettent à la société de gestion d'actifs alternatifs de gérer de manière efficace le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités en allongeant la maturité de sa dette à 4,2 ans, contre 3,6 ans sans ces opérations.





Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL 17,280 EUR Euronext Paris +0,82%