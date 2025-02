Tikehau: négociations en vue d'une cession de LMB Aerospace information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives en vue de la cession à l'américain Loar Group de LMB Aerospace, l'une des sociétés composant son portefeuille d'investissement.



La société de gestion d'actifs alternatifs précise que ces discussions incluent également Amundi, ainsi que des investisseurs du groupe Crédit Agricole et d'Arkéa Capital, dont Idia Capital, également présents au capital de ce fabricant de ventilateurs électriques de haute performance et de solutions de refroidissement pour l'aérospatiale et la défense.



Dans un communiqué, Tikehau rappelle qu'il avait investi dans LMB Aerospace en 2022, via sa stratégie phare de 'private equity' dédiée à l'aéronautique et la défense.



Avec une croissance annuelle moyenne de près de 15% depuis 2021, LMB affiche désormais un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros, dont 30% réalisés aux Etats-Unis.



Thomas Bernard, son PDG, est installé Outre-Atlantique depuis 2016 afin de doper le développement de l'entreprise sur le marché nord-américain.



D'après Tikehau, Loar Group - qui fabrique des composants de niche pour plus de 250 plateformes aéronautiques - est 'idéalement positionné' pour soutenir la prochaine phase de son expansion.



Si l'opération devait se conclure, il s'agirait de la troisième cession opérée par Tikehau dans le cadre de sa stratégie phare de 'private equity' dédiée à l'aéronautique et à la défense.





