Tikehau: l'UE autorise le rachat de FTAPI Software information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 14:51









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de FTAPI Software par Armira Group, toutes les deux basées en Allemagne, et Tikehau Capital, basée en France.



La transaction concerne principalement le secteur des logiciels d'application d'entreprise, notamment les services d'échange sécurisé de données et de transfert de fichiers.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des activités limitées de FTAPI dans l'Espace économique européen et des positions limitées des entreprises concernées sur le marché résultant de la transaction proposée.



La transaction notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée du contrôle des concentrations.





