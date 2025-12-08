Tikehau IM va absorber Sofidy

Tikehau Capital projette de fusionner sa filiale Sofidy, spécialiste de l’épargne immobilière et des SCPI, dans Tikehau Investment Management, sa société de gestion d’actifs. « Cette opération stratégique vise à réunir les expertises de ses deux équipes immobilières complémentaires, afin de constituer un ensemble ambitieux, multi-stratégies, multi-géographique et plus diversifié », justifie un communiqué diffusé le 1 er décembre.

Sofidy avait été acquis en 2018 par Tikehau Capital. Pour mémoire, Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital, est le fils de Christian Flamarion, le fondateur de Sofidy.

La future plateforme combinerait les forces des filiales de Tikehau Capital dédiées aux métiers de l’immobilier : investissement, gestion d’actifs, gestion de fonds, distribution et service client. La marque Sofidy serait conservée et sa stratégie commerciale resterait centrée sur l’accompagnement des particuliers via des fonds ouverts.

Avec 13,8 milliards d’actifs sous gestion, la stratégie “actifs réels” de Tikehau Capital représente aujourd’hui 27?% des encours totaux. Anticipant « une reprise des marchés immobiliers », Tikehau Capital souhaite unifier ses plateformes, déjà présentes dans plusieurs pays d’Europe et aux États-Unis, « avec l’ambition d’accélérer son développement et d’étendre sa présence internationale ».

L’opération envisagée est soumise à une procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées, en vue d’un avis d’ici la fin de l’année, qui permettrait la finalisation de l’opération d’ici la fin du premier trimestre 2026.

