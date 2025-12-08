 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 094,34
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tikehau IM va absorber Sofidy
information fournie par Agefi Asset Management  08/12/2025 à 08:15

Tikehau Capital projette de fusionner sa filiale Sofidy, spécialiste de l’épargne immobilière et des SCPI, dans Tikehau Investment Management, sa société de gestion d’actifs. « Cette opération stratégique vise à réunir les expertises de ses deux équipes immobilières complémentaires, afin de constituer un ensemble ambitieux, multi-stratégies, multi-géographique et plus diversifié », justifie un communiqué diffusé le 1 er décembre.

Sofidy avait été acquis en 2018 par Tikehau Capital. Pour mémoire, Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital, est le fils de Christian Flamarion, le fondateur de Sofidy.

La future plateforme combinerait les forces des filiales de Tikehau Capital dédiées aux métiers de l’immobilier : investissement, gestion d’actifs, gestion de fonds, distribution et service client. La marque Sofidy serait conservée et sa stratégie commerciale resterait centrée sur l’accompagnement des particuliers via des fonds ouverts.

Avec 13,8 milliards d’actifs sous gestion, la stratégie “actifs réels” de Tikehau Capital représente aujourd’hui 27?% des encours totaux. Anticipant « une reprise des marchés immobiliers », Tikehau Capital souhaite unifier ses plateformes, déjà présentes dans plusieurs pays d’Europe et aux États-Unis, « avec l’ambition d’accélérer son développement et d’étendre sa présence internationale ».

L’opération envisagée est soumise à une procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées, en vue d’un avis d’ici la fin de l’année, qui permettrait la finalisation de l’opération d’ici la fin du premier trimestre 2026.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank