Tikehau-Closing à €5,2 mds du sixième millésime de sa stratégie européenne de direct lending

Tikehau Capital SCA TKOO.PA :

* CLOSING FINAL À 5.2 MILLIARDS D'EUROS DU SIXIÈME MILLÉSIME DE SA STRATÉGIE EUROPÉENNE DE DIRECT LENDING

* PROGRESSION DE 60 % PAR RAPPORT AU MILLÉSIME PRÉCÉDENT

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(Rédaction de Gdansk)