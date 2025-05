Tikehau Capital : Xavier Musca nommé président du conseil de surveillance

En 2012, Xavier Musca intègre le groupe Crédit Agricole S.A. en qualité de directeur général délégué et, à compter de septembre 2022, de directeur général de Crédit Agricole CIB.

Il retrouve la direction du Trésor en 1995 dont il prendra la tête en 2004. À ce titre, il préside le Club de Paris et le Comité économique et financier de l'Union européenne, qui réunit les directeurs du Trésor européens.

(AOF) - Tikehau Capital annonce la nomination de Xavier Musca à la présidence de son conseil de surveillance, en remplacement de Christian de Labriffe, qui continuera d’accompagner le groupe en qualité de conseiller spécial. Il a débuté sa carrière à l'Inspection générale des finances en 1985. En 1989, il entre à la Direction du Trésor et est appelé en 1993 au cabinet du Premier ministre, Édouard Balladur.

