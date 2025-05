Tikehau Capital: Xavier Musca nommé président du conseil information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce la nomination de Xavier Musca à la présidence de son conseil de surveillance, en remplacement de Christian de Labriffe, qui continuera d'accompagner le groupe de gestion d'actifs en qualité de conseiller spécial.



'Xavier Musca apporte à Tikehau Capital une expertise stratégique reconnue et une compréhension fine des enjeux économiques mondiaux', explique le groupe, pointant sa carrière de plus de 40 années au sein d'institutions de premier plan.



Il a notamment été Secrétaire général de la Présidence de la République française de 2011 à 2012, avant d'intégrer Crédit Agricole en qualité de directeur général délégué et, à compter de septembre 2022, de directeur général de Crédit Agricole CIB.





