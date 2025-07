Tikehau Capital: une directrice des projets spéciaux nommée information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 13:20









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital fait part de la nomination d'Ombeline Gras en tant que directrice des projets spéciaux, poste auquel elle apportera sa vision sur les enjeux économiques, institutionnels et géopolitiques auxquels fait face l'industrie de la gestion d'actifs alternative.



Après diverses fonctions dans l'administration française et européenne, elle est depuis mars 2021, conseillère auprès du Président de la République, en charge des enjeux internationaux tels que le climat, le financement du développement ou les nouvelles technologies.



Ombeline Gras aura pour mission de piloter des projets transverses, d'accompagner la transformation du groupe et de renforcer le positionnement de la marque, en France comme à l'international pour soutenir l'ambition de croissance et d'innovation de Tikehau Capital.





Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL 18,9800 EUR Euronext Paris +0,11%